Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
25 июля 2025 в 02:32

Трамп и глава ФРС чуть не поругались в прямом эфире

Трамп и Пауэлл поспорили на камеру о стоимости ремонта ФРС

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Hu Yousong/XinHua/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп и председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл обсудили вопросы, связанные со стоимостью ремонта здания ФРС. Однако во время встречи республиканский политик поспорил с главой ведомства из-за стоимости реконструкции постройки.

Во время разговора Трамп подчеркнул, что расходы на ремонт достигли $3,1 млрд, что вызвало его обеспокоенность. В ответ Пауэлл отметил, что в эту сумму включено третье здание, построенное пять лет назад, и подчеркнул, что дополнительных затрат на реконструкцию в ближайшем будущем не планируется.

Ранее Трамп заявил, что был бы рад уходу в отставку Пауэлла. Глава государства также назвал его «упрямым ослом и тупицей» за нежелание снижать базовую ставку. В США она составляет 4,25–4,5%.

До этого американский лидер неоднократно обращался к Пауэллу с требованием снизить ключевую ставку. Он отмечал, что это отражается на реальной ситуации в экономике. Если глава ФРС не может этого понять, то ему не место на руководящей должности. Трамп обратил внимание на действия Европейского центрального банка, который уже в седьмой раз намерен произвести снижение процентной ставки.

Дональд Трамп
ФРС
США
Джером Пауэлл
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Windows 11 появилась на старых компьютерах
Бастрыкин раскрыл количество наемников, воевавших за ВСУ
Родителям школьников перед 1 сентября могут начать платить деньги
На Украине ужаснулись жестокой выходке Зеленского с послами Запада
У побережья южных Курил произошло землетрясение
Тренер раскрыла, как избавиться от пивного пуза
Адмирал ВМС США рассказал, в каком состоянии американский флот
В Северной Осетии и других регионах СКФО ввели план «Ковер»
Врач объяснила, как правильно выбрать зубную пасту
Глава офиса Зеленского ответил грубостью на звонок Кремля в начале СВО
«Позор»: переговорная команда США покинула Доху из-за ответа ХАМАС
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 25 июля, жара и аллергия
Неизвестный вспомнил про забытый биткоин-кошелек и стал мультимиллионером
«Черное пятно»: решение Макрона по Палестине возмутило Минюст Израиля
В США высказались об отправке солдат НАТО на войну с Россией
В Северной Осетии ввели режим опасности атаки беспилотников
Трамп и глава ФРС чуть не поругались в прямом эфире
Макрон раскрыл, когда Франция признает государство Палестина
Санду назвали «типичным молодым диктатором» из-за выборов в Молдавии
Украинские болельщики призвали к расправе над футболистами из Сербии
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Власть

Биография Путина: детство, карьера, семья

В каком году и зачем ввели ЕГЭ в России
Общество

В каком году и зачем ввели ЕГЭ в России

Иван Мазепа: от верности до предательства один шаг
История

Иван Мазепа: от верности до предательства один шаг

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.