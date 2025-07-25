Трамп и глава ФРС чуть не поругались в прямом эфире Трамп и Пауэлл поспорили на камеру о стоимости ремонта ФРС

Президент США Дональд Трамп и председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл обсудили вопросы, связанные со стоимостью ремонта здания ФРС. Однако во время встречи республиканский политик поспорил с главой ведомства из-за стоимости реконструкции постройки.

Во время разговора Трамп подчеркнул, что расходы на ремонт достигли $3,1 млрд, что вызвало его обеспокоенность. В ответ Пауэлл отметил, что в эту сумму включено третье здание, построенное пять лет назад, и подчеркнул, что дополнительных затрат на реконструкцию в ближайшем будущем не планируется.

Ранее Трамп заявил, что был бы рад уходу в отставку Пауэлла. Глава государства также назвал его «упрямым ослом и тупицей» за нежелание снижать базовую ставку. В США она составляет 4,25–4,5%.

До этого американский лидер неоднократно обращался к Пауэллу с требованием снизить ключевую ставку. Он отмечал, что это отражается на реальной ситуации в экономике. Если глава ФРС не может этого понять, то ему не место на руководящей должности. Трамп обратил внимание на действия Европейского центрального банка, который уже в седьмой раз намерен произвести снижение процентной ставки.