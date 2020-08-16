Трамп хочет встретиться в Путиным до выборов в США

https://static.news.ru/photo/bd4c0012-dfc2-11ea-be2a-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Kevin Dietsch - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американский президент Дональд Трамп заявил своих помощникам, что хочет встретиться с российским лидером Владимиром Путины до выборов главы государства в США.

В Белом доме предполагают, что такая встреча может состояться в сентябре в Нью-Йорке. В администрации допускаю, что лидеры двух государств подпишут документ, касающийся продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), сообщает ТАСС.

Соглашение было подписано в 2010 году и остаётся в силе до 5 февраля 2021-го, если стороны не согласуют новый документ. По обоюдному согласию действие ДСНВ может быть продлено не более чем до 2026 года. Москва уже неоднократно призывала Вашингтон не затягивать с решением данного вопроса.

Документ предусматривает сокращение ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжёлых бомбардировщиков — до 700 единиц.

В Госдепартаменте США заявили, что Вашингтон готов к продлению соглашения, но только при «определённых обстоятельствах» и «прогрессе в ключевых сферах», включая программу КНР. В НАТО, в свою очередь, готовы поддержать продление ДСНВ и без участия Китая.

Ранее NEWS.ru писал, что 16-18 августа Россия и США проведут очередной раунд консультаций по стратегической стабильности в Вене. Предыдущий раунд консультаций состоялся в июне. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что это были самые «насыщенные, предметные и долгие» переговоры сторон по теме стратегической стабильности за последние 10 лет. Прогнозировать результаты консультаций дипломат при этом отказался.