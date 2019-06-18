18 июня (по московскому времени — в три часа ночи 19-го) президент США Дональд Трамп официально объявит о своём выдвижении на второй срок. Состоится это на встрече с его сторонниками в городе Орландо, штат Флорида. К этому этапу американский лидер пришёл с ворохом скандалов, включая 15 расследований, в которых он так или иначе фигурирует, низким рейтингом и традиционным для него шапкозакидательским настроением.

Известная шутка гласит: для того чтобы быть относительно чистым, не обязательно часто мыться — достаточно просто измарать соседа. Трамп в своей политической карьере, похоже, на 100% руководствуется этой логикой. Начав прошлую избирательную кампанию с «ковровых бомбардировок» оскорблениями демократов, СМИ и вообще любых оппонентов, он наверняка намерен использовать эту стратегию снова. Во всяком случае, за несколько дней до выдвижения он предпочёл не снижать накал страстей, а наоборот схлестнулся с газетой The New York Times, обвинив её ни много ни мало в госизмене. До этого Трамп избрал мишенью своих агрессивных высказываний Джо Байдена, который, скорее всего, будет его противником от демократов на выборах 2020-го.

Бывший вице-президент и кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден Kevin E. Schmidt/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Лучший вариант — идти на выборы против Байдена, чем против кого-то ещё. Я считаю, что он самый умственно слабый... У других гораздо больше сил, — заявил глава США.

Но, сколько ни говори «халва», а во рту слаще не станет: пока Байден серьёзно обгоняет Трампа в социологических опросах. За демократа свои голоса готовы отдать 49% респондентов, а за действующего лидера — лишь 39%. Любопытно, что Трамп уступает не только Байдену, но и ещё четырём кандидатам от Демпартии. И — «вишенка на торте» — эти данные были получены в результате опросов Fox News, то есть практически единственного американского канала, открыто симпатизирующего нынешнему президенту. И единственного же, который не подвергался жёстким нападкам хозяина Белого дома.

Угрожают Трампу не только политические оппоненты, но и американские правоохранители. Как сообщает издание Politico, в США на данный момент открыто 15 расследований, так или иначе связанных с президентом. Например, в Калифорнии следователи изучают дело о более чем 100 миллионах долларов, пожертвованных на его инаугурацию, а в Нью-Йорке рассматривается законность деятельности уже закрытого благотворительного фонда Трампа. Расследования о нарушении Trump Organization (куда входит полтысячи разнообразных предприятий) трудового законодательства проходят независимо в нескольких штатах. Все эти процессы могут в перспективе привести к реальным уголовным или административным делам. И, конечно, не стоит списывать со счетов никуда не исчезнувшие, несмотря на доклад спецпрокурора Мюллера, подозрения в связях президента США с Кремлём. Трамп, впрочем, в свойственной ему манере, все подобные обвинения отметает, перекладывая ответственность на «фейковые СМИ», демократов и, говоря шире, так называемое глубинное государство.

Alberto Pezzali/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Он, на самом деле, выигрывает от этих расследований, — цитирует Politico республиканца Рона Бонджина. — Он превратил их в так называемую охоту на ведьм, где он использует их в своих интересах, чтобы показать, как «глубинное государство» политического истеблишмента вместе со СМИ пытается помешать ему изменить существующий порядок.

Похоже, Трамп действительно пытается войти в одну воду дважды. Бросив вызов вашингтонской элите в 2016-м, он и впрямь умело разыграл карту простого американца, страдающего от гнёта нечистых на руку политиков и СМИ. Удастся ли ему вновь использовать этот приём? Если верить опросам — вряд ли.

С другой стороны, и его избрание три года назад многим казалось нереальным. Вопрос, скорее, в том, сумеет ли Трамп предложить избирателям новые идеи, не менее одиозные, чем на прошлых выборах, но более приближенные к реальности. Ясно, например, что трюк со стеной на мексиканской границе второй раз не пройдёт: даже трамповские избиратели уже, очевидно, убедились в невозможности реализации подобного проекта. Во всяком случае, в том виде, в котором его анонсировал Трамп. А новых предложений президент пока не озвучивает, предпочитая запугивание катастрофами в случае его ухода.

Президент США Дональд Трамп Фото: SMG/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Если кто-то, кроме меня, возьмёт на себя управление страной в 2020 году, произойдёт обвал рынка, подобного которому мы ещё не видели, — написал он на днях в своём Twitter.

Одна из книг нынешнего президента США, вышедшая ещё 11 лет назад, называется крайне самоуверенно — «Трамп никогда не сдаётся. Как я превратил мои самые большие проблемы в успех». За прошедшие годы веры в свои силы и удачу миллиардер, как видно, не растерял. Однако для победы на выборах ему понадобится ещё кое-что. Сможет он найти недостающую деталь для своего политического пазла или нет, станет понятно уже относительно скоро. Пока же ясно, что алармистские прогнозы как сторонников, так и противников президента относительно его первого срока не сбылись. Америка не стала «вновь великой» (поскольку, в общем-то, к приходу Трампа и не была в упадке), но и не рухнула в пропасть, лишь ещё раз доказав — президент в этой стране не самый главный.