https://static.news.ru/photo/d1be07d8-323a-11ea-8127-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Stefani Reynolds/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что в отношении Ирана вскоре применят новые санкции. По его словам, это будет происходить до тех пор, пока государство «не поменяет своё поведение».

Подписание атомной сделки с Ираном было глупостью. Вместо того чтобы поблагодарить нас за сделку, они кричали «смерть Америке». Ирану придётся отказаться от атомных амбиций. Пришло время участникам сделки, в том числе Великобритании, Германии, России и Китаю, осознать это и послать Ирану чёткий сигнал, — отметил глава Белого дома.

Он подчеркнул, что иранские власти должны отказаться от ядерных амбиций и прекратить поддержку терроризма.

3 января во время ракетного обстрела силами США аэропорта Багдада был убит глава спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции Касем Сулеймани. В Вашингтоне заявили, что располагают информацией о том, что генерал планировал в ближайшее время произвести атаки на дипломатов и военных США.

В ночь на 8 января в ходе операции «Мученик Сулеймани» Корпус стражей Исламской революции нанёс удары по занятым американскими военными базам в Ираке. Ракеты класса «земля — земля» были выпущены по базе Айн аль-Асад и базе в Эрбиле. Иранский телеканал Press TV утверждает, что погибли 80 человек. Президент США Дональд Трамп после атаки заявил, что «всё в порядке», писал NEWS.ru.