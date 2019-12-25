Гейтс и его команда каждый год ответственно подходят к выбору презентов для пользователей сайта, анализируя их интересы. Так, любительница романа «Великий Гэтсби» писателя Фрэнсиса Скотта Фицджеральда Шелби получила в подарок рукопись этого шедевра. Гейтс также пожертвовал деньги Американской кардиологической ассоциации в память о матери девушки. Среди подарков для американки были и наборы Lego по мотивам её любимых «Звёздных войн» и «Гарри Поттера».
Ранее Гейтс признался, что является любителем сериалов. Среди его предпочтений оказались «Это мы», «Кремниевая долина» и «Миллион мелочей», писал NEWS.ru.