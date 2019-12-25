https://static.news.ru/photo/d81c86a2-27ba-11ea-8348-fa163e074e61_660.jpg Билл Гейтс Фото: Qin Lang/Xinhua/Global Look Press

Сооснователь компании Microsoft Билл Гейтс поучаствовал в игре «Тайный Санта», организованной порталом Reddit. Миллиардеру и филантропу выпало поздравить с Рождеством жительницу штата Мичиган Шелби.

Девушка получила от предпринимателя подарки, общий вес которых составил порядка 37 кг.

Я всегда думала, что было бы очень классно когда-нибудь выпасть ему, но я не ждала, что это когда-нибудь случится со мной, — приводит слова 33-летней американки MarketWatch.

Raise your hand if matching with Bill Gates for #RedditGifts Secret Santa is a life goal. Just when she needed it most, one lucky giftee (u/szor) struck Secret Santa gold & was blessed with the Christmas of a lifetime. Well done, @BillGates . https://t.co/pZelK3ao9v pic.twitter.com/RY4DrKHU6g — Reddit (@reddit) December 21, 2019

Гейтс и его команда каждый год ответственно подходят к выбору презентов для пользователей сайта, анализируя их интересы. Так, любительница романа «Великий Гэтсби» писателя Фрэнсиса Скотта Фицджеральда Шелби получила в подарок рукопись этого шедевра. Гейтс также пожертвовал деньги Американской кардиологической ассоциации в память о матери девушки. Среди подарков для американки были и наборы Lego по мотивам её любимых «Звёздных войн» и «Гарри Поттера».

Ранее Гейтс признался, что является любителем сериалов. Среди его предпочтений оказались «Это мы», «Кремниевая долина» и «Миллион мелочей», писал NEWS.ru.