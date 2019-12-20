https://static.news.ru/photo/83e73ed6-230c-11ea-b4eb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michal Fludra/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

30-летнего жителя американского штата Айова Адольфо Мартинеса приговорили к 16 годам лишения свободы за совершения преступления на почве ненависти.

В июне мужчина похитил ЛГБТ-флаг, висевший на церкви в городе Эймс, и поджёг его, сообщает The Hill.

Iowa man sentenced to 16 years for after setting Pride flag on fire https://t.co/U4Ew6UwH1y pic.twitter.com/j33Ph1J41L — The Hill (@thehill) December 20, 2019

Как пояснила адвокат округа Стори Джессика Рейнольдс, суд решил, что Мартинес сжёг полотнище, так как оно является символом сообщества людей нетрадиционной сексуальной ориентации.

Ранее NEWS.ru писал, что житель Санкт-Петербурга пожаловался в полицию на шторы в окне квартиры на первом этаже, так как в них прослеживалась «пропаганда гомосексуализма».