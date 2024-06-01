Сын Трампа оценил возможность заключения его отца в тюрьму Дональд Трамп — младший допустил, что его отца попытаются посадить в тюрьму

Фото: Michael Reynolds/dpa/Global Look Press

Дональд Трамп

Бывшего президента США Дональда Трампа, признанного виновным в подлоге финансовых документов компании Trump Organization, действительно могут посадить в тюрьму, допустил его сын Дональд Трамп — младший в интервью Такеру Карлсону, опубликованном на странице американского журналиста в соцсети X. По его словам, решение огласить приговор 11 июля, за четыре дня до съезда Республиканской партии, было принято неслучайно.

Я полагаю, они попытаются [посадить его в тюрьму], — сказал Трамп-младший.

Трамп-младший выразил уверенность, что дело в отношении его отца является политически мотивированным. По его оценкам, так Демократическая партия пытается расправиться с конкурентом действующего президента США Джо Байдена на предстоящих выборах.

Жюри присяжных в Нью-Йорке 30 мая признало экс-президента США Дональда Трампа ответственным за подлог финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс. Бывшего главу государства признали виновным по всем 34 пунктам обвинения.

Дональд Трамп назвал обвинительное решение жюри присяжных «позором», заявив, что он невиновен и будет «бороться до конца». По его словам, судья Мерчан коррумпирован. Трамп добавил, что будет сражаться за «страну и конституцию».