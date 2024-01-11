Свыше 100 разработчиков голосового помощника Google потеряли работу

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Руководство компании Alphabet Inc уволило свыше 100 сотрудников, отвечающих за разработку голосового помощника Google Assistant, сообщает информационное агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники. Под сокращение также подпали разработчики аппаратного обеспечения ассистента и члены инженерных групп. Причиной увольнения специалистов стало стремление компании сократить расходы.

Представитель компании Google, находящейся под управлением Alphabet Inc, отметил, что сокращения происходили на протяжении всей второй половины 2023 года. По его словам, такие меры направлены на общее повышение эффективности работы Google и приведение ресурсов компании в соответствие с ее основными приоритетами. Отмечается, что некоторым из уволенных сотрудников помогут найти работу в других подразделениях. Несмотря на это, профсоюз работников Alphabet публично выразил свое недовольство.

Наши сотрудники и товарищи по команде каждый день усердно работают над созданием отличных продуктов для наших пользователей, и компания не может продолжать увольнять наших коллег, зарабатывая миллиарды ежеквартально. Мы не прекратим борьбу, пока наши рабочие места не будут в безопасности, — говорится в тексте заявления профсоюза.

Как сообщалось ранее, Федеральная служба судебных приставов РФ полностью взыскала штраф с компаний Google и Meta (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). Они стали рекордсменами по назначенным штрафам за нарушение российского законодательства. Общая сумма взысканий составила свыше 30 млрд рублей.