Приставы полностью взыскали штрафы с нескольких зарубежных компаний ФСПП полностью взыскала многомиллиардные штрафы с Google и Meta

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К новому году судебные приставы полностью взыскали многомиллиардные штрафы с компаний Google и Meta (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена), следует из данных банка Федеральной службы судебных приставов. По состоянию на 1 января 2024 года все исполнительные производства в отношении данных юрлиц были закрыты.

Meta и Google стали рекордсменами по назначенным штрафам. Они неоднократно нарушали российское законодательство. Общая сумма взысканий в связи с этим составила более 30 млрд рублей.

Также штрафы окончательно взысканы с еще нескольких компаний, среди которых Telegram, Tik-tok и Youtube. В последние годы российские суды назначали им штрафы за отказ удалять запрещенный в РФ контент.

В 2024 году продолжится принудительное взыскание штрафов с Twitter (X) и Twich. В совокупность компании должны выплатить свыше 6 млн рублей.

Последний раз компании Google был назначен штраф в 4,6 млрд рублей. Причиной стало систематическое неудаление ложной информации о спецоперации. Поводом стали ролики на YouTube, где распространялись фейковые сведения о ВС России.