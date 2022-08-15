«Свой срок не досидит»: политолог усомнился в переизбрании Байдена Политолог Межуев усомнился в переизбрании Байдена из-за состояния его здоровья

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Джо Байден

Президента США Джо Байдена вряд ли переизберут на второй срок, причина — низкий рейтинг из-за состояния здоровья, считает политолог Борис Межуев. Эксперт в беседе с Pravda.Ru заявил, что глава государства может даже не досидеть свой срок, если его состояние будет прогрессировать.

Одна из причин низкого рейтинга президента США заключается в том, что Байден находится не в лучшей физической форме. Конечно, и цены, и инфляция играют определенную роль, но на первое место я бы поставил его состояние. И если это состояние будет прогрессировать, то свой срок он не досидит, — отметил политолог.

Межуев подчеркнул, что в Демократической партии сейчас нет сильного лидера, поэтому им будет сложно на грядущих выборах. Он считает, что Демократы могут выставить вице-президента Камалу Харрис или политика Джона Керри. Однако следующим президентом США будет либо представитель спецслужб, либо военный, независимо от того, какую партию он будет представлять, заключил эксперт.

Член палаты представителей конгресса от штата Нью-Йорк Кэролин Малони, отвечая на вопрос журналиста The New York Times, заявила, что действующий президент США Джо Байден не должен избираться на второй срок. Она также указала, что глава государства даже не будет участвовать в президентской гонке.