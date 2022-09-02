Суд раскрыл перечень изъятого при обыске у Трампа Суд в США обнародовал перечень бумаг, изъятых в ходе обыска у Трампа в Мар-а-Ларго

Фото: Chris Kleponis/Pool/CNP/Global Look Press

Дональд Трамп

В ходе обысков в поместье экс-президента США Дональда Трамп агенты ФБР изъяли около сотни документов разного уровня секретности, включая высший, а также десятки пустых папок из-под конфиденциальных материалов. Об этом сообщается в документах суда, опубликованных в пятницу, 2 сентября.

По данным суда, среди изъятого обнаружены 18 материалов с грифом «совершенно секретно», 31 конфиденциальный и 53 секретных документа. Кроме того, у Трампа нашли 43 пустых папки с маркировкой «секретно».

Также у экс-главы государства изъяли более 11 тысяч несекретных материалов, вырезки из печатной прессы, книги, одежду и подарки.

Обыск прошел в Мар-а-Ларго, резиденции Трампа во Флориде, 8 августа. Он проводился в рамках дела о незаконном использовании, хищении и уничтожении служебных материалов. бывший президент настаивает на том, что он невиновен. действия правоохранителей он объясняет нежеланием действующих властей страны допустить его до участия в очередных выборах президента.

Ранее Трамп ответил на обвинения в экстремизме со стороны нынешнего лидера страны Джо Байдена и назвал его безумным и страдающим от деменции последней стадии. Бывший американский лидер в своем Telegram-канале отметил, что речь Байдена была «злобной и неловкой», и подчеркнул, что он «угрожал США возможным использованием военной силы».