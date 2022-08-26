Студенческие фото Илона Маска выставлены на аукцион

Фото: Britta Pedersen/Global Look Press

Илон Маск

Бывшая девушка Илона Маска Дженнифер Гвин выставила на аукцион RR Auction студенческие фото миллиардера. Снимки сделан более 28 лет назад, когда будущий бизнесмен учился на первом курсе Пенсильванского университета и был обычным студентом, пишет Daily Mail.

Фото сделаны в 1994- 1995 годах, Маск в это время жил в общежитии. И именно в это время он встречался с Дженнифер.

Меня привлёк его застенчивый характер. Тогда он был в моём вкусе. Он был очень серьёзным, сосредоточенным на учебе. Раньше он все время говорил об электромобилях, — поделилась воспоминаниями о молодом Маске его бывшая подружка.

Пара встречалась всего год, они расстались из-за переезда Маска в Пало-Альто. Там он встретил свою первую жену Джастин Уилсон.

Через 28 лет после расставания с будущим владельцем SpaceX Гвинн вспомнила про свой роман с ним и решила продать архивные фото Маска, чтобы оплатить учёбу в колледже своему приёмному сыну. На фото почти всегда улыбающийся будущий миллиардер отдыхает в окружении друзей, дурачится на полу в общежитии, занимается учёбой и обнимает Дженнифер.

Также Гвинн решила продать золотое ожерелье с небольшим изумрудом и подаренную ей Маском на день рождения открытку, которая датируется декабрём 1994 года. «С днем рождения, Дженнифер (также известная как Бу-Бу). С любовью, Илон», подписана открытка.

С продажи снимков Гвинн собирается получить не менее $10 тысяч (597 тысяч рублей). Фото будут находиться на аукционе до 14 сентября.

Ранее предприниматель Илон Маск, который ранее объявил о намерении приобрести британский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед», заявил, что в ближайшее время не планирует покупать какие-либо спортивные команды. Идею о приобретении «Манчестера» он вбросил ради шутки.