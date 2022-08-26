Бывшая девушка Илона Маска Дженнифер Гвин выставила на аукцион RR Auction студенческие фото миллиардера. Снимки сделан более 28 лет назад, когда будущий бизнесмен учился на первом курсе Пенсильванского университета и был обычным студентом, пишет Daily Mail.
Фото сделаны в 1994- 1995 годах, Маск в это время жил в общежитии. И именно в это время он встречался с Дженнифер.
Меня привлёк его застенчивый характер. Тогда он был в моём вкусе. Он был очень серьёзным, сосредоточенным на учебе. Раньше он все время говорил об электромобилях, — поделилась воспоминаниями о молодом Маске его бывшая подружка.
Пара встречалась всего год, они расстались из-за переезда Маска в Пало-Альто. Там он встретил свою первую жену Джастин Уилсон.
Через 28 лет после расставания с будущим владельцем SpaceX Гвинн вспомнила про свой роман с ним и решила продать архивные фото Маска, чтобы оплатить учёбу в колледже своему приёмному сыну. На фото почти всегда улыбающийся будущий миллиардер отдыхает в окружении друзей, дурачится на полу в общежитии, занимается учёбой и обнимает Дженнифер.
Также Гвинн решила продать золотое ожерелье с небольшим изумрудом и подаренную ей Маском на день рождения открытку, которая датируется декабрём 1994 года. «С днем рождения, Дженнифер (также известная как Бу-Бу). С любовью, Илон», подписана открытка.
С продажи снимков Гвинн собирается получить не менее $10 тысяч (597 тысяч рублей). Фото будут находиться на аукционе до 14 сентября.
Ранее предприниматель Илон Маск, который ранее объявил о намерении приобрести британский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед», заявил, что в ближайшее время не планирует покупать какие-либо спортивные команды. Идею о приобретении «Манчестера» он вбросил ради шутки.