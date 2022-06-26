Страны G7 запустят новое партнерство по инфраструктуре и инвестициям В Белом доме заявили, что страны G7 запускают новое партнерство по инфраструктуре и инвестициям

Фото: imago-images.de/Global Look Press

Саммит G7 в Баварии

Страны «Большой семерки» запускают новое сотрудничество в сфере глобальной инфраструктуры и инвестиций, сообщается на сайте Белого дома. Лидеры G7 ожидают, что это позволит укрепить мировую экономику и цепочки поставок. Отмечается, что члены G7 вложат в проект $600 млрд, из которых $200 млрд будут выделены США.

Президент Байден и другие лидеры стран — членов G7 официально запускают партнерство по глобальной инфраструктуре и инвестициям, которое будет реализовывать революционные проекты, целью которых будет устранение пробелов в инфраструктуре развивающихся стран, укрепление мировой экономики и цепочки поставок, а также продвижение интересов США в сфере национальной безопасности, — говорится в сообщении.

Ожидается, что объявление о запуске будет сделано в ближайшее время в ходе саммита G7.

Агентство Bloomberg ранее днем написало, что лидеры стран «Большой семерки» обяжутся оказывать Киеву бессрочную поддержку по защите от России. Авторы статьи добавили, что члены Североатлантического альянса обеспокоены затягиванием конфликта на Украине, а ряд стран, включая Германию и Францию, поддерживает прекращение огня путем переговоров.