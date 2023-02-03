Стало известно, сколько территорий Украины США были готовы отдать России NZZ: США предлагали России пятую часть Украины в обмен на мир

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В середине января ЦРУ отправило по своим каналам в Киев и Москву план мирного договора, пишет издание Neue Zürcher Zeitung (NZZ). В нем глава американского разведывательного ведомства Уильям Бернс от имени президента США Джо Байдена предложил российской стороне около 20% территорий Украины в обмен на мир.

Предполагается, что таким образом американский лидер пытался избежать затяжной войны, однако и в России, и на Украине такой план отвергли. Отмечается, что именно после этого Байден решился на отправку танков Abrams Киеву.

В Совбезе ООН подтвердили, что по запросу российской стороны 8 февраля состоится заседание, на котором обсудят вопрос мирного урегулирования конфликта на Украине. Тема заявлена в связи с поставками военной помощи Украине от стран Запада.

Постпред Мальты при ООН Ванесса Фрейзер, председательствующая в Совбезе, также подтверждала, что 6 февраля состоится заседание СБ ООН по гуманитарной ситуации на Украине. О встрече просили Франция и Эквадор.

Ранее стало известно, что США передадут Украине дальнобойные снаряды GLSDB в рамках нового пакета военной помощи более чем на $2 млрд. Они управляются с помощью системы GPS, а дальность действия снарядов составляет более 150 километров. При этом Соединенные Штаты отказали Киеву в том, чтобы предоставить ракеты с дальностью 300 километров.