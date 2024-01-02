Стало известно, пострадали ли россияне в результате ЧП в Нью-Йорке Генконсул РФ сообщил об отсутствии пострадавших россиян при ЧП в Нью-Йорке

Фото: Xinhua/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Информация о том, что среди пострадавших в результате ЧП в Нью-Йорке есть россияне, на данный момент не поступала, сообщил генеральный консул РФ Александр Захаров в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, Москва наблюдает за ситуацией на острове Рузвельта после случившегося.

[Информации] о каких-то пострадавших, тем более россиянах, из числа студентов университета, расположенного на этом острове, на данный момент не поступало. Будем внимательно следить за обстановкой, — сообщил Захаров.

Генконсул уточнил, что сообщения о взрывах, вероятнее всего, связаны со сбоями в работе электросети и на местных электроподстанциях. По его словам, экстренные службы Нью-Йорка уже подтвердили, что подача электричества в городе была прекращена именно по этой причине.

Судя по той информации, которую мы получили, скорее всего, речь идет о том, что где-то произошло что-то типа замыкания. Техногенное происшествие, — добавил генконсул РФ.

Информация о серии взрывов в центре Нью-Йорка появилась несколькими часами ранее. По словам местных жителей, их разбудил громкий шум, после чего люди почувствовали, как дрожат здания. Американские журналисты также сообщали о пожаре.