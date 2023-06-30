Стало известно о выделении США средств на погашение госдолга Украины Grayzone: США выплатили $4,5 млрд на погашение госдолга Украины

Фото: Liu Jie/XinHua/Global Look Press

Американский журналист, основатель и главный редактор The Grayzone Макс Блюменталь заявил, что агентство США по международному развитию выплатило $4,5 млрд на погашение государственного долга Украины. Получается, что с каждого американца для этой цели взяли по $30, отметил он на заседании СБ ООН, сообщает РИА Новости.

Американская общественность понятия не имеет о том, куда идут их налоги. Поэтому на этой неделе мы, The Grayzone, опубликовали независимый аудит выделений американских налоговых средств Украине в течение 2022 и 2023 годов, — рассказал основатель сайта.

Он добавил, что перевод средств выявили «среди множества странных платежей». Блюменталь подсчитал, что с каждого гражданина США взяли по $30 в то время, когда четыре из десяти американцев не могут позволить себе скорую помощь за $400.

Ранее исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) после завершения первого обзора программы финансовой помощи Украине одобрил перевод Киеву почти в $900 млн. В отчетном документе фонда говорится, что речь идет о незамедлительной отправке денег на Украину. Также подтвержден прежде повышенный прогноз по темпам роста ВВП Украины в 2023 году на уровне 1–3%.