Стало известно о состоянии Стива Бушеми после избиения в Нью-Йорке Актер Стив Бушеми попал в больницу после избиения в Нью-Йорке

Фото: Dennis Van Tine/Geisler-Fotopres/Global Look Press

Стив Бушеми

Американский актер Стив Бушеми попал в больницу после нападения неизвестного в Нью-Йорке, сообщает The New York Post. Напавший на артиста злоумышленник скрылся, полиция начала его поиски.

Стив Бушеми подвергся нападению в центре Манхэттена, он стал еще одной жертвой случайного акта насилия в городе, — рассказал газете пресс-секретарь актера.

По его словам, артист «в порядке», но ему «невероятно грустно, что это случилось с ним, когда он гулял по улицам» города.

Ранее 33-летнего сына американского актера Николаса Кейджа Вестона Копполу обвинили в жестком избиении матери, артистки Кристины Фалтон. Инцидент произошел в доме Фалтон в Лос-Анджелесе. Мать и сын поссорились, после чего Вестон избил мать и скрылся из ее дома. В результате женщине понадобилась помощь врачей. Полицейские начали расследование дела.

Также сообщается, что на днях папарацци заметили Кристину Фалтон на одной из улиц Лос-Анджелеса. Отмечается, что у женщины были огромные синяки на лице и кровоподтек под глазом, а отношения артистки и ее сына названы в материале «бурными». Сама артистка отказалась выдвигать обвинения против близкого родственника.