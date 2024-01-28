Стало известно о попытках Джорджа Сороса «украсть» Техас Fox News: Сорос добивается укрепления демократов в Техасе перед выборами

Фото: M. Popow/imago stock&people/Global Look Press

Джордж Сорос

Миллиардер Джордж Сорос вкладывает огромные деньги в бунтующий против федеральной власти Техас, сообщает Fox News, ссылаясь на отчеты о финансировании предвыборной кампании на территории американского штата. По информации канала, таким образом известный финансист-либерал пытается «украсть» избирателей у республиканцев перед выборами президента.

Миллиардер-либерал Джордж Сорос вкладывает значительные суммы наличных в Техас в попытке передать штат демократам, — рассказали журналисты.

Как выяснилось, за последний год Сорос выделил не менее $3 млн пяти левым группам, чтобы помочь демократам закрепиться в штате консерваторов. Кроме того, он пожертвовал $200 тысяч Демократической партии округа Даллас.

Нацгвардия Техаса ранее взяла под контроль участок границы между США и Мексикой, что вызвало недовольство Белого дома. Доступ сотрудникам федеральной пограничной службы при этом был заблокирован. Это произошло на фоне бесконтрольного потока мигрантов в штат.

Вице-губернатор штата Дэн Патрик позднее отметил, что крупнейшая ошибка, которую может совершить президент США Джо Байден, это пойти на конфронтацию с техасскими силовиками и властями. Он также призвал главу государства «уйти с дороги» и не мешать защите границы.

Против миграционной политики Вашингтона выступил миллиардер Илон Маск. По его словам, пограничный патруль де-юре обязан содействовать въезду всех желающих, а значит, для решения проблемы нужна не стена, а пересмотр правил пересечения границы.