Стало известно, что в США пообещали Ельцину Ельцину обещали не расширять НАТО без консультаций с Москвой

Фото: Alexandr Yakovlev/Russian Look/Global Look Press

Борис Ельцин

Национальные архивы безопасности (National Security Archives) рассекретили документы о переговорах бывшего вице-президента США Альберта Гора и экс-президента РФ Бориса Ельцина в конце 1994 года. Американский политик пообещал, что расширение НАТО будет происходить только после консультаций с Москвой.

Работавший тогда заместителем госсекретаря Строуб Толботт записал, что его шеф подтвердил намерение Альянса расширяться, но подчеркнул, что процесс будет открытым, постепенным и будет согласован с Москвой.

Процесс будет проводиться параллельно с углублением партнерства США и России и вашего партнерства с НАТО, — привел слова Гора Толботт.

В документах сказано, что этот разговор произошел во время посещения Гором Ельцина в больнице в декабре 1994 года. Российский лидер попросил не расширять НАТО в следующем году, когда в России будут проходить парламентские выборы. Гор с ним согласился и отметил, что не исключено членство России в НАТО. На что Ельцин отметил, что это бессмысленно.

Ранее National Security Archives обнародовали информацию о переговорах Ельцина с тогдашним президентом США Биллом Клинтоном в 1994 году. В них сказано, что российский президент настаивал на том, что Россия должна стать первой страной, вступившей в НАТО. Ему не понравилось, что Альянс собирается принять в союз Чехию. Ельцин считал, что Москва должна первой вступить в военный блок, и только после этого в него примут страны Центральной и Восточной Европы.