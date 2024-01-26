Россия могла вступить в НАТО? Что предлагал Ельцин, как ответил Клинтон

Фото: Александр Чумичев, Александр Сенцов/ТАСС

Билл Клинтон и Борис Ельцин

Первый президент России Борис Ельцин обращался к экс-главе США Биллу Клинтону с призывом принять Россию в состав Североатлантического альянса. Зачем Ельцин пытался вступить в НАТО, почему РФ в итоге не взяли и кто еще из российских лидеров пытался установить военный союз с Западом?

Зачем Ельцин хотел вступить в НАТО

В ходе встречи в 1994 году президент России заявил Клинтону, что Россия «должна первой вступить в НАТО». Такую информацию обнародовали Национальные архивы безопасности (National Security Archives) — журналистская исследовательская НКО, которая борется с чрезмерной секретностью в делах правительства США, добиваясь раскрытия важных исторических документов в рамках Акта о свободе информации (FOIA).

Как передает содержание рассекреченного документа РБК, Ельцин принял Клинтона у себя на даче в Ново-Огарево 30 лет назад, 14 января 1994 года. Президент России «желал говорить о своей любимой теме — сотрудничестве России и Запада».

«В своих мемуарах [первый глава МИД РФ Андрей] Козырев писал, что Ельцин был шокирован заявлением Клинтона, который сказал «не если, а когда» по поводу вступления Чехии в НАТО. Ельцин чувствовал себя преданным, однако заявил, что «мы, конечно, согласны с вами по поводу НАТО», но «Россия должна быть первой страной, которая вступит в НАТО», и только потом — страны Центральной и Восточной Европы. Он даже предлагает «своего рода картель из России, США и европейцев для обеспечения и улучшения мировой безопасности», — пишет архив NSA.

Однако Клинтон на такие предложения отвечал «очень осторожно», указано в стенограмме.

Бывший глава протокола администрации Ельцина Владимир Шевченко в беседе с РИА Новости назвал «хамством» и «глупостью собачьей» рассекреченный протокол о намерении Ельцина вступить в НАТО.

«Не могу понять вообще, что они сейчас делают. Они просто обнаглели, охамели», — заявил Шевченко.

Фото: Александр Чумичев, Александр Сенцов/ТАСС Билл Клинтон и Борис Ельцин

Кого взяли в НАТО с 1994 года

Руководство Турции одобрило заявку Швеции на вступление в НАТО. Об этом стало известно 26 января. Как сообщает The Guardian, последней страной, блокирующей расширение НАТО, осталась Венгрия. В 2023 году к Альянсу официально присоединилась Финляндия.

12 марта 1999 года в НАТО были приняты Чехия, Венгрия и Польша. Спустя две недели Североатлантический Альянс начал бомбардировки Югославии. На тот момент постпред РФ в Совбезе ООН Сергей Лавров назвал авиаудары нарушением международных законов и военным преступлением.

29 марта 2004 года в НАТО были приняты Эстония, Литва, Латвия, Болгария, Румыния, Словакия и Словения. Вскоре между Россией и странами Прибалтики обострились территориальные споры. В 2005 году прозвучал ответ Владимира Путина властям Латвии, которые претендовали на российскую территорию.

«Не Пыталовский район они получат, а от мертвого осла уши. Мы никогда не будем вести переговоры на платформе каких-либо территориальных претензий», — объявил Путин.

В 2009 году в Альянс вступили Албания и Хорватия. Потом в 2017 году присоединилась Черногория, а в 2020-м — Северная Македония. Уже после начала СВО заявки на вступление в НАТО подали Финляндия и Швеция. В России назвали это решение ошибкой.

«Что касается расширения [НАТО], в том числе за счет новых членов Альянса — Финляндии, Швеции, у России нет проблем с этими государствами. Поэтому в этом смысле непосредственной угрозы расширение за счет этих стран для России не создает», — приводит ТАСС слова Путина.

На сегодняшний день обсуждается возможность вступление Украины в НАТО. Россия выступает против расширения Альянса.

Как Сталин пытался договориться с Западом

Советский Союз дважды заявлял о готовности присоединиться к Организации Североатлантического договора.

Еще в начале 1949 года министр иностранных дел СССР Андрей Вышинский при посредничестве британской компартии отправил в Лондон записку с предложением обсудить участие Москвы в организации — идейном предшественнике НАТО — Западноевропейском союзе. Отрицательный ответ позволил Сталину назвать этот блок «подкопом под ООН», отмечает «Газета.Ru».

Глава МИД СССР (1957–1985) Андрей Громыко в 1954 году поддерживал создание общеевропейского договора о коллективной безопасности, который бы обеспечивал интересы советской стороны. Заявки на вступление, кроме Москвы, сделали также Украинская ССР и Белорусская ССР. Вместо них в западный военный блок в 1955 году была принята Западная Германия — через десять лет после падения нацистского режима в стране. «Газета.Ru» отмечает, что в Советском Союзе это было воспринято как явный жест агрессии.

«Был момент, когда ваш покорный слуга высказал предположение — а может быть, нам и в НАТО вступить? Но нет. НАТО такая страна не нужна. Спросите — а чего еще? Мы уже свои, как в народе говорят, „буржуинские“. Чего еще? Противостояния больше нет, в чем проблема? Видимо, проблема в геополитических интересах и надменном отношении к другим», — заявил Владимир Путин на XX съезде Валдайского клуба 5 октября 2023 года.

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