США заявили о ежемесячном выделении Киеву $1,5 млрд

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Первый заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дерек Хоган заявил, что США будут ежемесячно выделять Украине примерно по $1,5 млрд. Деньги предназначены для поддержания работы украинского правительства, пишет РИА Новости.

Заявление прозвучало в ходе дискуссии на площадке аналитического центра Уилсона. Дипломат сообщил, что прямая поддержка киевского правительства является одним из приоритетных направлений политики президента США Джо Байдена.

Мы уже выделили миллиард долларов на эти цели через различные механизмы и намерены направлять еще примерно по 1,5 миллиарда ежемесячно на протяжении четырех-пяти месяцев, — сказал Хоган.

Ранее бывшие и действующие американские чиновники выразили опасения, что выделяемые Украине деньги могут быть украдены или переправлены на другие нужды. По словам официальных лиц США, почти $54 млрд, выделенных конгрессом Киеву с января этого года, затмевают ежегодную помощь Вашингтона какой-либо другой стране, даже Афганистану в разгар военного присутствия Соединенных Штатов Америки в этой республике.