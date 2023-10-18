США закрыли одно из консульств в Турции из-за рисков насилия США закрыли консульство в турецкой Адане из-за рисков насилия

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Митинг в поддержку Палестины. Стамбул, Турция

США закрывают на неопределенный срок консульство в турецкой Адане после протестов, сообщается на сайте американского посольства в Анкаре. Дипведомство опасается последствий на фоне протестной активности в регионе.

Консульство США в Адане будет закрыто для посещения до последующего уведомления. Граждане США могут перенести запись в посольство США в Анкаре, — говорится в официальном сообщении.

В посольстве пояснили, что крупные демонстрации, связанные с событиями в Израиле и Газе, ожидаются по всей Турции в течение следующих нескольких недель, а любое собрание, даже если оно будет мирным, может перерасти в погромы. Активность протеста может привести к усилению присутствия полиции, закрытию дорог и нарушениям дорожного движения.

Вместе с тем сотрудникам правительства США в Турции дано указание свести к минимуму передвижения и избегать поездок в консульский округ Адана на юго-востоке Турции.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты выделят гуманитарную помощь сектору Газа и Западному берегу реки Иордан в размере $100 млн. Об этом он рассказал журналистам после переговоров с руководством Израиля. По его словам, эти средства помогут более чем 1 млн палестинцев.