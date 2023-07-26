США в скором времени начнут обучать украинских летчиков управлению F-16 Кирби: обучение летчиков ВСУ пилотированию F-16 начнется в скором времени

Фото: U.S. Army

Обучение украинских летчиков пилотированию истребителей F-16 начнется в скором времени, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в ходе брифинга. Дипломат выразил надежду, что Киев получит американскую авиационную технику вскоре после начала обучения.

Мы говорили об обучении на истребителях F-16. Оно начнется в скором времени и, надеюсь, вскоре после этого за ним последуют сами поставки истребителей. <...> Мы продолжим работать с ними на ежедневной основе, — заявил Кирби.

Он подверг критике заявления о том, что Украина не получает от США и их союзников тех видов вооружения, которые в данный момент необходимы Киеву. По словам Кирби, подобные высказывания не соответствуют действительности, поскольку Вашингтон направил ВСУ танки, артиллерию и реактивные системы залпового огня HIMARS.

Ранее Politico сообщило, что странам Запада пока не удалость согласовать план обучения украинских летчиков пилотированию истребителей F-16. По данным издания, в настоящее время все заинтересованные стороны продолжают работу для определения наиболее практичного способа тренировки пилотов ВСУ. По этой причине задерживается передача F-16 Киеву.