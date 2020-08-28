США сократят на треть численность войск в Ираке

Власти США намерены в течение ближайших двух-трёх месяцев сократить примерно на треть численность военного контингента в Ираке.
О планах Вашингтона
Ранее один из чиновников Белого дома заявлял, что США продолжат вывод войск из Ирака, которые находятся там с 2003 года. При этом отметил, что временные рамки и численность войск чётко не определены.
Ранее NEWS.ru писал, что американский президент Дональд Трамп объявил о выводе почти 12 тысяч военнослужащих США из Германии и переброске их в соседние страны Европы. В Пентагоне при этом заявили, что дополнительные военные силы США могут появиться в Польше и Прибалтике. Российский сенатор Алексей Пушков назвал эти планы опасной провокацией и нарушением Основополагающего акта Россия — НАТО 1997 года. Документ запрещает НАТО размещать войска в восточноевропейских странах, которые приняли в Альянс после 1997 года.
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