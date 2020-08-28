США сократят на треть численность войск в Ираке

https://static.news.ru/photo/ed764a9e-e946-11ea-a9ac-fa163e074e61_660.jpg Фото: The U.S. Army/flickr.com

Власти США намерены в течение ближайших двух-трёх месяцев сократить примерно на треть численность военного контингента в Ираке.

О планах Вашингтона сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники в правительстве США. В настоящее время в Ираке находятся около 5,2 тысячи американских военных. Предполагается, что после сокращения их останется порядка 3,5 тысячи.

Ранее один из чиновников Белого дома заявлял, что США продолжат вывод войск из Ирака, которые находятся там с 2003 года. При этом отметил, что временные рамки и численность войск чётко не определены.

Ранее NEWS.ru писал, что американский президент Дональд Трамп объявил о выводе почти 12 тысяч военнослужащих США из Германии и переброске их в соседние страны Европы. В Пентагоне при этом заявили, что дополнительные военные силы США могут появиться в Польше и Прибалтике. Российский сенатор Алексей Пушков назвал эти планы опасной провокацией и нарушением Основополагающего акта Россия — НАТО 1997 года. Документ запрещает НАТО размещать войска в восточноевропейских странах, которые приняли в Альянс после 1997 года.