США с партнёрами по G7 приготовились ужесточить санкции против России США с партнёрами по G7 работают над ужесточением санкций в отношении России

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Старший заместитель помощника госсекретаря США по европейским и евразийским делам Дерек Хоган заявил, что Вашингтон вместе с партнёрами по G7 работает над ужесточением санкций против России. Работа ведётся «очень активно», отметил он в одном из экспертных центров столицы США, сообщает РИА Новости.

Мы очень активно работаем над тем, как нам усилить наш санкционный пакет. Мы делаем это в тесной координации со странами — членами G7, — подчеркнул Хоган.

Он также ответил на вопрос о том, будут ли замороженные активы Центробанка России использованы на нужды Украины. По его словам, такая возможность появится, если устранить «много юридических препятствий».

Ранее стало известно, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил: антироссийские санкции «бьют по мировым ценам» на энергоресурсы и продовольствие. Он отметил, что текущий год стал примером «идеального системного шторма», когда многие страны мира расплачиваются за свою неправильную экономическую политику, в том числе по отношению к России.