США расширили санкционный список по Венесуэле

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Американское Министерство финансов внесло дополнительные санкции в список против Каракаса. Об этом сообщается на сайте Минфина.

Уточняется, что в американский санкционный список будут внесены двое граждан Венесуэлы.

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США внесло в список санкций братьев Сантьяго Хосе Морона Эрнандеса и Рикардо Хосе Морона Эрнандеса за оказание поддержки Николасу Эрнесто Мадуро Герре, а также за содействие коррупционной деятельности представителей нелегитимного режима его отца, — говорится в сообщении.

Николас Эрнесто Мадуро является сыном президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Что касается братьев Морон Эрнандес, то по мнению американских властей, они «распределяют активы для Николаса Мадуро и его семьи по всему миру».

Николас Эрнесто Мадуро нанял Сантьяго и Рикардо для ведения бизнеса от его имени. Братья использовали различные компании для проведения транзакций. Кроме того, Сантьяго — главный помощник Мадуро Герры, он регулярно сопровождает его, пока Рикардо занимается оперативной деятельностью, — утверждает Минфин США.

В ведомстве также напомнили, что санкции в отношении сына Мадуро были введены в июне прошлого года.

Попадание в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с его фигурантами.

В Боливарианской Республике 21 января 2019 года началось движение против лидера государства Николаса Мадуро после его присяги. Вскоре руководитель оппозиционной Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо незаконно объявил себя президентом страны. Ряд западных стран во главе с Соединёнными Штатами Америки признали одиозного Гуайдо.

В ответ Мадуро окрестил политика марионеткой Белого дома. РФ, КНР, Турция и ряд других государств поддержали Мадуро как легитимного главу республики.

В середине июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что грубое внешнее давление и незаконные рестрикции только ухудшают ситуацию в Венесуэле, а санкции мешают выстраивать доверительные отношения между гражданами республики и заводят происходящее в тупик.

Как писал NEWS.ru, ранее первый заместитель министра иностранных дел России Владимир Титов дал интервью NEWS.ru, в котором прокомментировал планы ФРГ инициировать «киберсанкции» ЕС в отношении России и оценил последствия возможной передислокации части американского военного контингента из Германии в Польшу.