США призвали Россию «быть открытой» в действиях на границе с Украиной

https://static.news.ru/photo/60cfe4d8-494f-11eb-9537-fa163e074e61_660.jpg Фото: ru.wikipedia.org /David B. Gleason from Chicago, IL - The Pentagon, CC BY-SA 2.0,

Быть более открытой в действиях на границе с Украиной и не нагнетать ситуацию в регионе призвали Россию США. Просьбу «передал» пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

В ходе брифинга Кирби сообщил, что Штаты пристально следят за количеством российских военных на границе с Украиной и в «оккупированном Крыму», передаёт РИА Новости.

Это по-прежнему вызывает серьёзную озабоченность. <...> Призываем Россию быть более открытой в этих своих действиях и не нагнетать ситуацию ещ` больше, поскольку она и без того уже накалена, — сказал представитель американского военного ведомства.

В последнее время страны Запада выражают обеспокоенность в связи с «агрессивными действиями» со стороны РФ на Украине. В частности, Вашингтон заявлял об эскалации агрессии и передвижении российских войск в Крыму и на восточной границе Украины. На это пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил, что войска перемещаются в пределах российской территории и на своё усмотрение. Об этом писал NEWS.ru.