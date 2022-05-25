США призвали ответственные структуры не отключать Россию от интернета Госдеп: США призывают ответственные структуры не отключать Россию от интернета

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США призывают ответственные структуры по всему миру не отключать Россию от интернета, чтобы не лишать граждан страны информации. Об этом сообщил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс. Он также отметил, что Штаты продолжают поддерживать журналистов в России.

Мы призываем вовлеченных игроков по всему миру не отключать Россию от интернета, чтобы информация продолжала поступать в страну, а интернет оставался свободным и открытым внутри самой России, — сказал Прайс.

По словам представителя Госдепа, необходимо сделать всё возможное, чтобы информационная среда в стране не ограничивалась.

Именно поэтому мы призываем ответственные стороны не устраивать так называемые интернет-блэкауты, чтобы обеспечить поток информации в РФ, — подчеркнул Прайс.

Он также добавил, что США продолжают поддерживать журналистов и их организации в России независимо от того, находятся ли они в настоящее время на территории РФ или были вынуждены покинуть её пределы.

В то же время, отвечая н вопрос о возможном подписании соглашений по кибербезопасности с РФ и другими странами, Прайс сказал, что Россия «не зарекомендовала себя как ответственный актор в киберпространстве». В этой связи он предостерёг другие государства от заключения подобных соглашений с Москвой.