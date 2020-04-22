США предрекли вторую волну коронавируса пострашнее первой

Вторая волна коронавируса в США может оказаться пострашнее первой. Она совпадёт с эпидемией гриппа, поясняет глава Центра по контролю и профилактике заболеваний Роберт Редфилд.
Вторую волну COVID-19 в Америке эксперт прогнозирует на следующую зиму. И одновременная вспышка двух респираторных заболеваний приведёт к «немыслимой нагрузке» для системы здравоохранения,
Ранее NEWS.ru сообщал, что число инфицированных коронавирусом выросло на 83 тысячи человек за последние сутки. По информации ВОЗ, днём ранее в мире выявили на 10 тысяч меньше новых пациентов с COVID-19.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен