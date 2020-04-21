Медики выявили 83 тыс. больных COVID-19 — на 10 тыс. больше, чем днём ранее

Число инфицированных коронавирусом выросло на 83 тысячи человек за последние сутки. По информации ВОЗ, днём ранее в мире выявили на 10 тысяч меньше новых пациентов с COVID-19.
Погибли более пяти тысяч заболевших — чуть меньше, чем за прошлый день.
ВОЗ
Как писал NEWS.ru, к 21 апреля от вызываемых коронавирусом осложнений погибли более 171 тысяч человек — в основном, жители США, Италии, Испании и Франции.
Появившись в китайском городе Ухань, вирус SARS-CoV-2 за четыре месяца парализовал международное авиасообщение, привёл к всеобщей самоизоляции и, по словам многих экспертов, крупнейшему экономическому кризису последних десятилетий.
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