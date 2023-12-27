США планируют выделить Киеву последний в этом году пакет помощи США собираются выделить Киеву дополнительно $250 млн

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Администрация Соединенных Штатов планирует выделить Украине дополнительную военную помощь в размере $250 млн, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен. По его словам, которые цитирует агентство Reuters, это последний пакет в году.

США объявляют о последнем в этом году пакете оружия и техники для Украины, — заявил он.

В пакет вошли боеприпасы и оборудование для систем противовоздушной обороны, боеприпасы для РСЗО. А также артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм и противотанковые средства.

Ранее сообщалось, что Евросоюз готовит запасной план помощи Украине на сумму до €20 млрд за счет наращивания долга, что позволит обойти блокировки премьера Венгрии Виктора Орбана. Согласно этому плану, члены ЕС возьмут на себя обязательства перед бюджетом содружества, вследствие чего у Еврокомиссии появится возможность занять €20 млрд для Киева.

Администрация США в настоящее время располагает суммой в размере около $1 млрд для помощи Украине. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер уточнила, что порядка 96% этой суммы уже освоено Пентагоном, оставшиеся 4% предоставят Киеву до конца текущего месяца. После того, как средства закончатся, США не смогут восполнять собственные запасы вооружений и заменять поставляемое Украине, подчеркнула Жан-Пьер.