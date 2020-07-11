США объявили о введении пошлин на товары из Франции на сумму $1,3 млрд

https://static.news.ru/photo/62ba3962-c356-11ea-85dd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Scholz, F./Arco Images GmbH/Global Look Press

Власти США объявили о намерении ввести на товары из Франции дополнительные пошлины в размере 25% на сумму около $1,3 миллиарда. Уведомление распространил аппарат представителя США на торговых переговорах.

Решение вступил в силу 6 января 2021 года. Оно было принято в связи с намерением Франции ввести налог на компании (в том числе американские), предоставляющие цифровые услуги.

Представитель США на торговых переговорах также решил приостановить (применение — прим. NEWS.ru) дополнительных пошлин на 180 дней <...>, что обеспечит дополнительное время для двусторонних и многосторонних переговоров, которые могут привести к приемлемому разрешению вопроса, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в список товаров попали наименования косметической продукции и сумки.

Ранее Сенат Франции принял законопроект о налогообложении крупных компаний, предоставляющих цифровые услуги. Налог касается прибыли интернет-гигантов, полученной после 1 января 2019 года, и составит 3% от общего оборота во Франции. Под действие налога попадают все компании с оборотом более €750 млн в мире и €25 млн во Франции.

Как писал NEWS.ru, член Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии КНР и глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи на Гавайях подтвердил выполнение Пекином своих обязательств по первой фазе торговой сделки.