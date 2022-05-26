США обвинили НЛО в порче ядерных ракет Замглавы военно-морской разведки США Брей: НЛО повредили 10 ядерных ракет

Ядерная боеголовка / Фото Shutterstock

НЛО повредили 10 американских межконтинентальных ядерных ракет, заявил замдиректора военно-морской разведки Скотт Брей в ходе собрания американского конгресса. По его словам, которые приводит Live 24, данные об инциденте есть в отчёте.

Самое главное для нас — раскрыть истину. Союзники по НАТО и Китай в курсе, мы делимся данными. Хотя не всеми. Есть, например, факт, когда НЛО прилетели на полигон и вывели из строя 10 ядерных ракет. Межконтинентальных. Не взорвали, но использовать их теперь нельзя. Об этом есть соответствующий отчёт, — сказал Брей.

Американские парламентарии не касались темы НЛО несколько десятилетий, теперь слушания по ней проходят в подкомитете спецкомитета по разведке палаты представителей конгресса. Американский физик и футуролог Митио Каку, к примеру, высказал надежду, что к таким явлениям наконец-то будут серьёзно относиться.

17 мая представители Пентагона заверили американских конгрессменов, что не станут скрывать обнаружение внеземной жизни, если таковое произойдёт. При этом замминистра обороны США по разведке Рональд Малтри заявил, что некую часть информации об НЛО ведомство не собирается афишировать. Он не хочет публично раскрывать методы, с помощью которых собирается и анализируется информация об НЛО.