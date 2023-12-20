США обновили список санкций против России США добавили в список антироссийских санкций четыре компании и один нефтетанкер

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США расширили список санкций против России, включив в него четыре компании и один нефтетанкер, сообщается на сайте Министерства финансов страны. Под рестрикции попали Bellatrix Energy Limited и Covart Energy Limited с регистрацией в Китае, а также две фирмы, находящиеся в Объединенных Арабских Эмиратах, — Sun Ship Management D и Voliton DMCC.

Кроме того, ограничительные меры введены против танкера Sanar 15, занимающегося перевозкой нефтепродуктов, который ходит под российским флагом.

Ранее Министерство обороны США уличили в том, что там используют российскую нефть, несмотря на введенные санкции. Согласно данным СМИ, топливо у одной из российских нефтяных компаний приобретает фирма из Арабских Эмиратов, потом его перевозят в хранилища Турции. Затем право собственности на эту нефть несколько раз меняется и она смешивается с другими марками. Позже топливо попадает на греческий завод Motor Oil Hellas, который поддерживает работу Вооруженных сил США.

В ноябре члены Европейского парламента, неоднократно выступавшие за ужесточение санкций против России, усомнились в их эффективности. Парламентарии призвали Еврокомиссию и Совет ЕС изменить эту ситуацию, чтобы ослабить российскую экономику, в настоящее время демонстрирующую рост. Предполагается, что тенденция связана с добычей нефти.