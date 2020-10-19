США не выявили попыток других стран повлиять на итог президентских выборов

https://static.news.ru/photo/0fa0f8c8-123a-11eb-a55f-fa163e074e61_660.jpg Джон Демерс, представитель американского Министерства юстиций Фото: wikimedia.org

Американские компетентные ведомства не фиксируют зарубежных попыток повлиять на избирательный процесс в США накануне выборов президента страны.

Как сообщил на пресс-конференции представитель американского Минюста Джон Демерс, курирующий вопросы национальной безопасности, власти страны в ходе избирательной кампании не увидели ничего, что указывало бы на попытки зарубежного вмешательства.

Как передаёт ТАСС, Демерс подчеркнул, что граждане Соединённых Штатов могут быть уверены: голос, отданный за кандидата на выборах, будет учтён правильным образом. Минюст и разведывательное сообщество сделают для этого всё возможное, пообещал чиновник.

Президентские выборы в США должны пройти 3 ноября. Конкурентом действующего главы государства Дональда Трампа от Демократической партии будет бывший вице-президент Джо Байден.

Ранее NEWS.ru приводил прогноз финансовых аналитиков, согласно которому в случае успеха Байдена на выборах курс доллара обвалится.