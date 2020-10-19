США не выявили попыток других стран повлиять на итог президентских выборов

Американские компетентные ведомства не фиксируют зарубежных попыток повлиять на избирательный процесс в США накануне выборов президента страны.
Как сообщил на пресс-конференции представитель американского Минюста Джон Демерс, курирующий вопросы национальной безопасности, власти страны в ходе избирательной кампании не увидели ничего, что указывало бы на попытки зарубежного вмешательства.
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Президентские выборы в США должны пройти 3 ноября. Конкурентом действующего главы государства Дональда Трампа от Демократической партии будет бывший вице-президент Джо Байден.
Ранее NEWS.ru приводил прогноз финансовых аналитиков, согласно которому в случае успеха Байдена на выборах курс доллара обвалится.