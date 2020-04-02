США начали масштабную антинаркотическую операцию в Западном полушарии

https://static.news.ru/photo/5135a3c0-7072-11ea-a381-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Yuri Gripas/CNP/AdMedia/Global Look Press

Соединённые Штаты запускают в Западном полушарии масштабную антинаркотическую операцию, направленную против картелей, которые могут воспользоваться ситуацией с коронавирусом. Об этом заявил сам американский президент Дональд Трамп.

… чтобы защитить американский народ от смертельной заразы незаконных наркотиков. Мы не должны дать наркокартелям возможность использовать пандемию, чтобы угрожать жизням американцев, — сказал он.

Глава Белого дома отметил, что операции будут проводиться в партнёрстве с 22 странами. По его словам, в Западном полушарии, в частности, будут размещены дополнительные самолёты, вертолёты и корабли.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американские власти обвинили венесуэльского лидера Николаса Мадуро в причастности к торговле наркотиками. По его словам, в причастности к международному обороту наркотиков подозреваются также чиновники из состава руководства Венесуэлы. В частности, председатель Национальной конституционной ассамблеи Диосдадо Кабельо, министр промышленности Тарек Эль-Айсами и другие.

Как ранее писал NEWS.ru, Вашингтон выдвинул план по урегулированию в Венесуэле, согласно которому необходимо создать в стране временное правительство с представителями действующей власти и оппозиции, а после отменить ограничительные меры в отношении Каракаса.