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В США председатель комитета по разведке Палаты представителей Адам Шифф заявил, что американскому президенту Дональду Трампу грозит импичмент в случае, если будет доказано его давление на украинского коллегу Владимира Зеленского.

Об этом сообщает телеканал CNN. По его данным, это может стать единственным средством в данной ситуации. Если президент, по сути, отказывает в военной помощи и пытается запугать иностранного лидера, чтобы...