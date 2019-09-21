Американский президент Дональд Трамп сообщил, что в ноябре пройдут первые совместные военные учения Индии и США.
В ноябре США и Индия продемонстрируют значительный прогресс в области военного сотрудничества и проведут первые военные учения, — рассказал политик, выступая вместе с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Хьюстоне. Трансляция велась на видеохостинге YouTube.
Он подчеркнул, что две страны уже активно сотрудничают в космической отрасли.
Ранее Моди назвал Трампа великим американским президентом. Он отметил, что восхищается лидером США, потому что в нём сильны вера в будущее и любовь к Америке, писал News.ru.