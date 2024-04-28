Сотни протестующих окружили отель, где выступил Байден Reuters: активисты устроили протест против Израиля у отеля, где выступил Байден

Фото: Ron Sachs - Pool via CNP/Global Look Press

Джо Байден

Активисты провели акцию в поддержку Палестины перед входом в гостиницу, где в субботу, 27 апреля, прошел ежегодный прием Ассоциации корреспондентов при Белом доме, сообщает агентство Reuters. В мероприятии принимал участие президент США Джо Байден.

Уточняется, что у отеля Hilton в Вашингтоне собрались несколько сотен человек. Протестующие выкрикивали лозунги с критикой в адрес израильского руководства, а также в поддержку Палестины. Участники акции требовали прекратить огонь в секторе Газа. Они также вывесили палестинский флаг с верхних этажей гостиницы, призывали журналистов бойкотировать прием и оскорбляли представителей американской администрации.

Байден смог избежать встречи с толпой, так как его подвезли к запасному выходу. Там располагалась малочисленная группа демонстрантов.

До этого полиция США задержала не менее 36 участников акции в поддержку Палестины, которая состоялась в Университете штата Огайо. В общей сложности в ходе волны проходящих в кампусах американских университетов протестов против действий Израиля в секторе Газа задержали более 400 человек. В университете Южной Калифорнии задержали свыше 90 человек, в Техасском университете — 34. Полиция Нью-Йорка задержала не менее 133 студентов Колумбийского университета.