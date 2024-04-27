Десятки участников акции в поддержку Палестины задержали в Огайо AP: в университете Огайо задержали 36 участников антиизраильской акции

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Полиция США задержала не менее 36 участников акции в поддержку Палестины, которая состоялась в Университете штата Огайо, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на пресс-секретаря учебного заведения Бенджамина Джонсона. Он рассказал, что столкновения с правоохранителями произошли через несколько часов после начала демонстрации вечером в четверг, 25 апреля.

Пресс-секретарь уточнил, что задержанные обвиняются в незаконном проникновении на территорию университета. Он напомнил, что мероприятия запрещено проводить в ночное время. Демонстранты проигнорировали несколько предупреждений полиции и отказались покинуть кампус. Джонсон подчеркнул, что только 16 человек из числа задержанных являются студентами университета.

По данным AP, более 400 человек были задержаны во время волны проходящих в кампусах американских университетов протестов против действий Израиля в секторе Газа. Так, в университете Южной Калифорнии задержали свыше 90 человек, в Техасском университете — 34. Полиция Нью-Йорка задержала не менее 133 студентов Колумбийского университета.

Представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что экс-спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси оскорбила американских граждан заявлением о том, что за протестующими в США палестинскими активистами стоит президент России Владимир Путин. Она оценила высказывание американского политика как уничижительное отношение к демократии.