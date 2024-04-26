Захарова уличила Пелоси в унижении демократии и оскорблении американцев Захарова о словах Пелоси о протестующих в США: это оскорбление американцев

Экс-спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси оскорбила американских граждан заявлением о том, что за протестующими в США палестинскими активистами стоит президент РФ Владимир Путин, написала в своем Telegram-канале пресс-секретарь МИД России Мария Захарова. Она оценила высказывание американского политика, как уничижительное отношение к демократии.

Это невозможно расценить иначе, чем оскорбление американцев и уничижительное отношение к демократии, — заявила дипломат.

Полиция США накануне сообщила о задержании 127 человек в ходе масштабных протестов в кампусах американских университетов против израильской операции в палестинском анклаве. В Университете Южной Калифорнии были задержаны 93 студента, еще 34 — в Техасском университете.

Ранее американская полиция произвела серию задержаний участников антиизраильской демонстрации, проходившей в кампусе Нью-Йоркского университета. Протестующие отказались выполнять требование руководства образовательного учреждения о прекращении акции, после чего на место событий прибыли сотрудники правоохранительных органов.