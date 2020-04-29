Социальную сеть «ВКонтакте» внесли в список нарушителей авторских прав

https://static.news.ru/photo/c0151eee-8a51-11ea-9a1f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Аппарат представителя США на торговых переговорах (USTR) Роберта Лайтхайзера составил список интернет-ресурсов, которые нарушают права на интеллектуальную собственность. В перечень попала социальная сеть «ВКонтакте».

Эти рынки могут нанести значительный ущерб владельцам, потребителям интеллектуальной собственности в США, законным онлайн-платформам и экономике. По сообщениям, «Вконтакте» способствует распространению файлов, нарушающих авторское право. Сообщения о том, что «Вконтакте» предпринимает шаги по борьбе с пиратством и конструктивно взаимодействует с музыкальной индустрией, обнадеживают, — говорится в документе.

Также в список попал сервис публикации научных статей Sci-Hub, сайт с фильмами и сериалами Seasonvar, торрент-трекер Rutracker и московские торговые комплексы «Садовод» и «Горбушкин Двор».

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