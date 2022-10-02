СМИ в США увидели в речи Путина желание продолжать сражаться NYT: Путин готов продолжать сражаться, несмотря на санкции Запада

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Владимир Путин

Во время выступления на митинге-концерте на Красной площади 30 сентября президент РФ Владимир Путин выразил готовность продолжать сражаться. К такому мнению пришли журналисты американского издания The New York Times. Они отметили, что риторика российского лидера в отношении стран Запада была более жесткой, чем обычно.

Путин постарался показать Западу свою решимость: он не поддается давлению санкций и поставок оружия на Украину и будет продолжать сражаться, — говорится в материале.

Также авторы увидели у Путина желание возглавить глобальное движение против США, которое политик решил не скрывать от мира.

Митинг-концерт на Красной площиди в Москве состоялся 30 сентября после подписания указа о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России. Плебисциты прошли в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях с 23 по 27 сентября. Согласно их результатам, в ДНР данное решение поддержали 99,23% избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Запорожской области — 93,11%, в Херсонской — 87,05%.

В ходе митинга-концерта Путин выразил уверенность, что страна стала сильнее и ее ждет победа. По его словам, сила России — в правде. Путин подчеркнул, что бойцы в ходе спецоперации героически защищают Донбасс. Россия сделает все, чтобы поддержать новые территории и их безопасность, уверен глава государства.