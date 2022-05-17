Сменившая Псаки пресс-секретарь начала брифинг с откровенных признаний Сменившая Псаки пресс-секретарь Карин Жан-Пьер заявила, что она «лесбиянка и чёрная»

Карин Жан-Пьер / Фото Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

Преемница Джен Псаки, новый пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер провела первый брифинг во вторник, 17 мая. Встреча с журналистами началась с откровенных признаний и извинения.

В начале Карин Жан-Пьер опоздала и была вынуждена извиняться за своё позднее появление.

Всем добрый день. Я знаю, что это были долгие две минуты. Я прошу прощения, — заявила она.

Tune in for a briefing with Press Secretary Karine Jean-Pierre. https://t.co/yp6BZ4x7kG — The White House (@WhiteHouse) May 16, 2022

После этого новый представитель Белого дома перешла к признаниям, сообщив, что она соответствует всем «требованиям» политкорректности.

Я одновременно и чёрная, и лесбиянка, и эмигрантка, — заявила она.

Как отметила в своём Telegram-канале журналистка Ольга Скабеева, «преемница Псаки зашла с козырей».

Покинувшая пост представителя Белого дома Джен Псаки ранее чуть не расплакалась. Это произошло во время её последнего брифинга, когда она высказала благодарность президенту США Джо Байдену и первой леди за оказанное доверие. Также она поблагодарила сотрудников СМИ, но они таких ярких эмоций от Псаки не удостоились.