«Слабый резерв»: американский полковник указал на истощение армии США Экс-советник Пентагона Макгрегор заявил об истощении американской армии

Фото: defense.gov

Вооруженные силы США имеют слабый кадровый резерв, из-за чего уже сейчас можно говорить об истощении американской армии, написал в аккаунте Twitter (X) бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. По его словам, ВС страны, которые существовали в 1991 году, сильно отличаются от сегодняшних.

Вооруженные силы США, существовавшие в 1991 году, больше не существуют. У нас слабый резерв. Армия не может больше набирать военных, — заявил Макгрегор.

США, добавил эксперт, не способны вести крупномасштабную войну. По словам подполковника, они полностью истратили свой боевой потенциал в бессмысленных оккупационных конфликтах.

Также ранее Макгрегор заявил, что НАТО не сможет победить Россию, поскольку организация не предназначена для ведения наступательных войн. По его словам, первостепенная функция Альягса — оборона Запада.

Бывший разведчик корпуса морской пехоты США Скотт Риттер, в свою очередь, считает, что НАТО необходимо пересмотреть заявления о том, что Альянс носит исключительно оборонительный характер. По его словам, организация перестала такой быть после присоединения Финляндии. «Оборонительный» Альянс вынудил Россию защищать свою границу, уточнил эксперт.