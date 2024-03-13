Скандал с Канье Уэстом привел Adidas к первому убытку за 32 года Убытки Adidas из-за скандала с Канье Уэстом превысили €500 млн в 2023 году

Фото: IMAGO/Ron Sachs / CNP /MediaPunc/Global Look Press

Канье Уэст

Немецкий производитель спортивной одежды и обуви Adidas отчитался о чистом убытке в размере €14 млн по итогам 2023 года, свидетельствует ежегодная финотчетность компании. Это первый случай с 1992 года, когда компания завершила год с отрицательным финансовым результатом. Главной причиной тому стал скандал с рэпером Канье Уэстом и разрыв партнерских отношений с его модным брендом Yeezy.

Как следует из финотчета Adidas, прекращение сотрудничества с Уэстом привело к потере порядка €500 млн потенциальной выручки. На складах компании скопились нераспроданные кроссовки Yeezy на сумму $1,3 млрд из-за рухнувшего на них спроса после скандала.

Прекращение совместного бизнеса с Yeezy привело к потерям около €500 млн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, — сказано в материале.

Тем не менее компании удалось значительно улучшить ситуацию к концу года: в руководстве намерены распродать остатки Yeezy по себестоимости в этом году и вернуться к прибыльности. По итогам 2024 года планируется получить операционную прибыль €500 млн.

Ранее рэпер призвал бойкотировать Adidas из-за продажи кроссовок Yeezy в не утвержденной им расцветке. Он отметил, что компания использует его бренд и имя, но при этом продолжает с ним судиться. В комментариях к публикации рэпера поддержали его коллега Снуп Догг и актер Брэндон Т. Джексон. Также бойкот приветствовал певец Бобби Лайтс. Рэпер ответил им благодарностью.