Сиамские близнецы Эбигейл и Бриттани осадили хейтеров, осудивших их свадьбу Сиамские близнецы Хенсел назвали фанатами осуждающих их свадьбу хейторов

Фото: Соцсети

Сиамские близнецы Эбигейл и Бриттани Хенсел

Сиамские близнецы Эбигейл и Бриттани Хенсел опубликовали видео в TikTok, в описании которого назвали фанатами всех, кто осуждает свадьбу Эбигейл, но продолжает следить за жизнью сестер. После того как близняшки перестали скрывать это и впервые рассказали, что Эбигейл вышла замуж за медработника и ветерана армии США Джоша Боулинга, девушки столкнулись с критикой и осуждением. Им такое внимание показалось избыточным.

В интернете слишком шумно. Мы всегда были здесь, — подписано видео девушек в TikTok от 28 марта.

После этого они опубликовали еще одну фотографию, на которой девушки вместе с мужем Эбби.

Это послание всем хейтерам. Если вам не нравится то, что я делаю, но вы продолжаете следить за моей жизнью, вы остаетесь фанатом, — написано в посте.

Эбигейл и Бриттани прославились в начале 2000-х, когда о них вышел документальный фильм. В картине «Связаны на всю жизнь» мать девушек Пэтти Хенсел призналась, что дочери хотят когда-нибудь завести детей.

Психотерапевт-нейрофизиолог Сергей Нурисламов ранее выразил уверенность, что у сестер Хенсел может родиться совершенно здоровый ребенок. Врач объяснил, что появление на свет сиамских близнецов — результат не генетической патологии, а того, что оплодотворенная яйцеклетка разделилась не полностью. Поэтому девушки и родились сросшимися, а их дети при этом могут быть полностью здоровы, подчеркнул специалист.