Штат Вашингтон приостановил выход из карантина из-за роста заболеваемости

https://static.news.ru/photo/60d7dc1a-b8c2-11ea-ad33-fa163e074e61_660.jpg Фото: Keiko Hiromi/AFLO

Власти американского штата Вашингтон приняли решение о приостановке перехода к завершающему этапу восстановления работы предприятий и сферы услуг из-за зафиксированного в США роста заболеваемости коронавирусом, сообщил губернатор региона Джей Инсли.

Глава штата рекомендовал всем жителям соблюдать масочный режим в общественных местах и дистанцироваться от окружающих. Несмотря на то, что восемь из 39 округов штата были готовы к окончательному выходу из карантина, пока этого не произойдёт.

Четвёртая фаза означает возвращение к нормальной деятельности, чего мы не можем сделать сейчас из-за продолжающегося роста числа случаев по всему штату. Нам всем хочется снова заниматься тем в Вашингтоне, что нам нравится делать летом, и полностью открыть нашу экономику. Ситуация меняется, поэтому мы продолжим принимать дальнейшие решения на основания имеющейся информации, — говорится в заявлении Инсли, опубликованном на его официальном сайте.

Количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом нового типа в США увеличилось в течение суток на 40 870, что является максимальным с начала пандемии показателем. Общее число заболевших в стране, таким образом, превышает 2,475 млн человек. Более 125 000 американцев умерли от COVID-19, это самый высокий уровень смертности от болезни в мире. Вице-президент страны Майкл Пенс сообщил, что в Техасе и во Флориде наблюдается увеличение числа молодых людей в возрасте до 35 лет, которые заражаются коронавирусом, но болеют бессимптомно. По его словам, рост числа новых случаев заболевания коронавирусом зафиксирован в 16 штатах, в 34 — ситуация с распространением инфекции стабилизировалась. Власти, сказал Пенс, уделяют повышенное внимания оказавшимся в наиболее тяжёлой ситуации регионам.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила 27 июня о 179 тысячах новых заражений коронавирусом за прошедшие сутки. Общее число инфицированных превысило 9,65 млн человек. На сегодняшний день от болезни скончались около 489 тысяч человек. Выздороветь удалось более 4,8 млн. На данный момент лидером по числу заражённых людей являются США — 2 407 590 человек. Второе место занимает Бразилия — 1 228 114, а на третьей строчке Россия — 627 646.

Как писал NEWS.ru ранее, мэр округа Майами-Дейд (штат Флорида) Карлос Хименес сообщил, что все местные пляжи решили закрыть в связи со всплеском числа заражений COVID-19.