«Шарлатан»: Трамп назвал Сашу Барона Коэна несмешным комиком

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Кандидату в президенты США от Демократической партии Джо Байдену необходимо выступить с разъяснениями по поводу того, извлекал ли он выгоду из бизнес-интересов его сына Хантера за рубежом, заявил вице-президент страны Майк Пенс.

По его словам, американцы имеют право знать, чем занимались политик и его семья. Джо Байден должен выступить и объясниться по поводу того, что происходило, когда он руководил действиями США на...