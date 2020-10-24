«Шарлатан»: Трамп назвал Сашу Барона Коэна несмешным комиком

Президент США Дональд Трамп заявил, что не считает смешным британского комика Сашу Барона Коэна, который в своём новом фильме пародирует республиканцев.
По словам американского лидера, Коэн пытался одурачить его несколько лет назад.
И я всегда был единственным, кто говорил: «Ни за что. Этот парень — шарлатан», — подчеркнул он на правительственном «борту номер один».
Трамп добавил, что комик — странная личность.
Ранее NEWS.ru писал, что стриминговый сервис Amazon Prime Video опубликовал трейлер продолжения комедийного фильма «Борат». Премьера прошла 23 октября. Согласно ролику, в новой картине главный герой отправится в США, чтобы выдать свою дочь замуж. Кроме того, на видео показано, как он пришёл на встречу с вице-президентом Майком Пенсом и обратился к нему как к «Майку Пенису».