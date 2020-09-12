Сенаторов США обеспокоил возможный ввод войск РФ в Белоруссию

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Американские сенаторы Линдси Грэм и Кристофер Кунс опасаются возможного ввода российских войск в Белоруссию. По их мнению, в этом случае республика утратит суверенитет, а также возникнет угроза союзникам США по НАТО.

Свои соображения на этот счёт законодатели изложили в письменном обращении к президенту США Дональду Трампу.

В случае введения российских войск в города Белоруссии страна лишится остатков своего суверенитета и усилия по продвижению демократии застопорятся на десятилетия, — цитирует текст письма RT.

Что касается угроз союзникам, то политики имеют в виду Литву и Польшу, у границ которых могут оказаться российские войска при проведении операции на территории Белоруссии.

Письмо сенаторов прокомментировал крымский политолог Владислав Ганжара. По его мнению, нагнетание в США и в информпространстве Запада в целом ситуации с возможной «интервенцией» РФ в Белоруссию будет только нагнетаться, поскольку их не устраивает относительная стабилизация в республике.

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко, в свою очередь, отметил, что американские сенаторы мыслят штампами и ожидают от Москвы политики, сходной с вашингтонской.

Ранее российские власти подтвердили готовность оказать помощь Белоруссии в разрешении проблем. По словам президента РФ Владимира Путина, в республику могут быть направлены силы резерва из сотрудников правоохранительных органов. Однако это произойдёт только в случае выхода ситуации из-под контроля.

Как писал NEWS.ru, лидер ЛДПР Владимир Жириновский предлагал провести в Минске парад дружбы и любви с участием 100 тысяч русских патриотов. По его словам, эта акция продемонстрирует всем, в том числе и самим белорусам, что Россия не собирается вводить в республику свои войска и захватывать её.