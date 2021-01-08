Сенатор США призвал соцсети сохранить улики против участников беспорядков

https://static.news.ru/photo/90897aee-5cd9-11ea-b401-fa163e074e61_660.jpg Фото: Evan Golub/Global Look Press

Сенатор-демократ и заместитель председателя комитета по делам разведки сената Марк Уорнер обратился к ряду американских компаний с призывом сохранить сведения, которые помогли бы выявить и привлечь к ответственности всех участников беспорядков в Капитолии 6 января.

Уорнер направил письма исполнительным директорам 11 операторов мобильной связи и соцсетей, в том числе Twitter, Facebook, Apple и Google.

Содержание сообщений, отправлявшихся вашими пользователями, которые могли участвовать в этом бунте или содействовать ему, это критически важные доказательства для того, чтобы предать правосудию этих погромщиков, — приводит издание The Hill выдержку из письма сенатора.

Ранее Уорнер критиковал администрации ресурсов Facebook и Google за недостаточные, по его мнению, усилия по ограничению действующего президента США Дональда Трампа в распространении информации о якобы «украденной» у него победе на выборах.

Беспорядки в американской столице произошли 6 января, в день утверждения Конгрессом США результатов президентских выборов. Сторонники действующего президента США Дональда Трампа пытались этому помешать, им удалось прорваться к зданию Капитолия, а затем проникнуть внутрь. Впоследствии полиция вытеснила митингующих из Капитолия. В ходе столкновений погибли четверо протестующих и один полицейский. Сейчас власти Вашингтона и федеральные силовики арестовывают зачинщиков и активных участников беспорядков.

Как сообщал NEWS.ru, избранный президент США Джо Байден назвал напавших на Капитолий доморощенными террористами. Он потребовал полномасштабного расследования случившегося.